February 16, 2026
San Valentine es grandioso aun si no tienes pareja

Date un mimo especial: un baño relajante, un masaje, tu comida favorita o un día sin responsabilidades, solo debes hacer algo que te haga sentir bien contigo mismo: leer, caminar, meditar o practicar tu hobby favorito, o simplemente celebrar con amigos, organiza una reunión o cena con amigos cercanos, intercambia tarjetas o pequeños regalos entre amigos para demostrar cariño y gratitud.

Escribe una carta de agradecimiento a ti mismo o a personas importantes en tu vida. San valentine es un momento perfecto para amarte a ti mismo, agradecer las amistades que tienes y recordarte que la soledad no es tu enemiga.

