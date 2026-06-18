June 18, 2026
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REID PARK ZOO AVANZA EN SU PROYECTO DE EXPANSIÓN

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La construcción continúa en la expansión Pathway to Asia ( por sus siglas en Ingles, Camino a Asia),  del Reid Park Zoo, con importantes avances visibles en todo el proyecto.

La mayoría de los nuevos edificios ya están tomando forma, y los equipos también continúan trabajando en los hábitats para tigres, gibones y nutrias, además de espacios detrás de cámaras dedicados al cuidado de los animales.

El proyecto sigue programado para abrir más adelante este año, dependiendo del clima y las condiciones de construcción.

Las operaciones del zoológico y el acceso para los visitantes no se ven afectados durante la construcción de esta nueva área.

🎥 Mira el video más reciente de Zoo News para conocer más detalles.

https://www.youtube.com/watch?v=cScuwdVTKTo

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