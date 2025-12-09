December 28, 2025
Navidad para personas mayores, un llamado a la compasión

En EE.UU., alrededor del 20 % de las personas sin hogar tienen 55 años o más, estos adultos mayores enfrentan no solo la precariedad material, sino también una profunda soledad emocional durante las fiestas. Como ayudar:

  • Puedes ofrecer tu tiempo, promover o contribuir económicamente en bancos de alimentos, refugios para personas sin hogar o programas que atienden a mayores.
  • Donar “kits de cuidado” con mantas, calcetines, guantes, artículos de higiene, snacks no perecederos y notas de ánimo.
  • Regalar tarjetas de regalo para supermercados, farmacias o restaurantes permiten que las personas mayores sin hogar compren lo que realmente necesitan.
  • Hay programas donde puedes “adoptar” a un mayor que podría estar solo en las fiestas y darle un obsequio significativo.
  • Acompañamiento emocional, a veces una simple conversación, llevar tarjetas navideñas o cantar villancicos con personas mayores puede marcar una gran diferencia.
