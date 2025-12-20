Tucson Events-Moments

Festive Fridays
Trail Dust Town
Now – December 26
4:00 PM – 8:00 PM
Winterhaven Festival of Lights
WInterhaven
Now – December 27
6:00 PM – 10:00 PM nightly
Festive Silent Adventures
Winterhaven
12/19/2025, 12/20/2025, 12/21/2025, 12/22/2025, 12/23/2025
6:30 PM – 8:00 PM
Zoo Lights
Reid Park Zoo
Now- January 4
6:00 PM – 8:30 PM
Tucson Holiday Ice
Tucson Convention Center
Now – January 4
Weekdays: 10 a.m., 2 p.m.,4 p.m., 6 p.m., and 8 p.m.
Weekends: 10 a.m., noon, 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., and 8 p.m.
Lights Up! A Festival of Illumination
Tucson Botanical Gardens
Now – January 11
6:00 PM – 9:30 PM
Yuletide
Old Tucson
Now – December 28
5:00 PM – 10:00 PM
