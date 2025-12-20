Tucson Events-Moments

December 20, 2025

Festive Fridays

Trail Dust Town

Now – December 26

4:00 PM – 8:00 PM

 

Winterhaven Festival of Lights

WInterhaven

Now – December 27

6:00 PM – 10:00 PM nightly

 

Festive Silent Adventures

Winterhaven

12/19/2025, 12/20/2025, 12/21/2025, 12/22/2025, 12/23/2025

6:30 PM – 8:00 PM

Zoo Lights 

Reid Park Zoo

Now- January 4

6:00 PM – 8:30 PM

 

Tucson Holiday Ice 

Tucson Convention Center

Now – January 4
Weekdays: 10 a.m., 2 p.m.,4 p.m., 6 p.m., and 8 p.m.
Weekends: 10 a.m., noon, 2 p.m., 4 p.m., 6 p.m., and 8 p.m.

Lights Up! A Festival of Illumination

Tucson Botanical Gardens

Now – January 11

6:00 PM – 9:30 PM

 

Yuletide

Old Tucson

Now – December 28

5:00 PM – 10:00 PM

 

