Incertidumbre Social

Nos está tocando vivir un momento histórico muy importante no solo en el ámbito nacional sino también mundial. Los recientes acontecimientos políticos de lo que se ha estado hablando en los últimos meses, han llevado a que diversos sectores de la población empiecen a experimentar un efecto psicológico que está relacionado con el Cambio, la Incertidumbre y como consecuencia el Estrés, y una profunda preocupación por el futuro. La incertidumbre está asociada directamente a lo desconocido, es decir no tenemos la suficiente información para saber que nos espera en el futuro cercano, esto nos puede provocar ansiedad, desesperación y por supuesto mucha intranquilidad, que desgraciadamente suele transmitirse a nuestros hijos. Cualquier tipo de cambio que experimentamos en nuestras vidas va a provocar crisis, y cada persona responderá de manera diferente ante esta crisis. Uno de los factores que promueven el temor y la incertidumbre son las muy socorridas redes sociales, en donde podemos encontrar información y noticias totalmente falsas y tendenciosas, como por ejemplo “Juan Gabriel no ha muerto”, o también hacemos caso a las predicciones de un gallo, un pulpo, etc. Si la incertidumbre es el temor a lo desconocido, entonces no alimentemos estos temores con este tipo de informaciones, si necesita saber algo busque fuentes profesionales o grupos de apoyo confiables.

Incluso los diferentes medios de comunicación pueden tener la misma incertidumbre, específicamente sobre el tema migratorio, en el cuál se desatan muchas especulaciones e información confusa y poco creíble, y esto trae como consecuencia el temor del que hablo.

Por todo esto le sugiero que no construya un futuro catastrófico en su mente sin tener todos los elementos reales de la actual situación. Le sugiero que disfrute estos días festivos abrace a su familia y elimine datos que no tienen un origen realista. Recuerde que la población hispana en este gran País es enorme y poderosa, y tenga la seguridad, que siempre habrá un grupo u organización tanto a nivel federal, estatal y local que estarán trabajando para llegar a tener la seguridad que todos necesitamos. ¡Feliz Navidad y Próximo año 2017!