Virginia Staab, Cónsul General de Estados Unidos en Nogales, Sonora

Por Alma Gallardo

¿Por qué el Consulado de Nogales fue su primera opción?

VS – Yo Crecí en Scottsdale, Arizona y fui a la escuela ahí, pero desde joven visitaba la ciudad de Nogales y siempre se quedó en mi mente por la cultura, el ambiente y la comida; Nogales es ahora una ciudad con mucho potencial, que sigue explotando en diferentes áreas y además de que me gusta esta ciudad, también me gusta estar cerca de la familia, ya que mi mamá vive en Tempe, AZ. Esta, p ara mí, es una oportunidad fantástica, yo inicie mi carrera en el departamento de Estado en el 2003, y ahora tengo la oportunidad de vivir más cerca de Estados Unidos, en una gran ciudad.

¿Cómo ayuda usted a mejorar las relaciones entre ambas regiones?

VS- Desgraciadamente, hay mucha mala información entre los dos países, mi papel es acercarnos más en temas sociales empresariales y sociales, la realidad es que Nogales es muy agradable y una región muy cómoda para vivir, yo tengo a mis hijos que asisten a la escuela en el otro lado, por su lenguaje, pero siempre les motivo a relacionarse con la gente local. Además, estamos trabajando en Magdalena promoviendo programas del departamento, becas, y fomentando la amistad entre estadounidense y mexicanos. Una de mis metas es seguir trabajando en las escuelas, y obtener más recursos para que más jóvenes aprovechen de todas estas oportunidades

¿Cuáles son las labores que realiza el consulado?

VS- Nuestra labor es proveer la protección de ciudadanos americanos en el extranjero, así sea si tienen problemas con la ley, o si ha habido un nacimiento o fallecimiento; la orientación de ciudadanos y acompañamiento en asuntos jurídicos, al igual que promover la economía en los dos países, y mejorar los vínculos y lazos entre los dos países.

Dentro de nuestra labores, también encontramos la forma de trabaja r en el intercambio de estudiantes y profesionales, como periodistas que van a trabajar a estados unidos, y también a oficiales del cuerpo de la policía de nogales para que se capaciten con las entidades de la ley de Estados Unidos

¿Qué se siente ser una mujer en el puesto que lleva a cargo?

VS- El mundo latino es céntrico en los hombres, y de vez en cuando se sorprenden en verme aquí empujando tan fuerte en muchos aspectos, pero no se trata de género, si no de trabajo, y mientras sigamos haciendo nuestro trabajo, lo demás es secundario.

¿Cómo maneja el idioma siendo americana?

VS- Comencé mi carrera en Colombia, como directora de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley en Guatemala, y para mí siempre fue muy importante practicar la lengua del español, y hasta trato de inculcárselo a los trabajadores del consulado, para mejor comunicarnos con la comunidad, y no solo el lenguaje, si no la cultura y los modismos para mejor navegarnos en el área, ya que no es solo aprender las reglas del idioma, sino también las costumbres y los dichos que se usen en diferentes regiones.

¿Qué áreas son las que cubren en este consulado?

VS- En nuestra región, cubrimos desde agua prieta hasta San Luis Rio Colorado, y en el área del sur, hasta Benjamín Hill, Sonora. Esta es el área que está bajo nuestro cargo, y me prometí cada 3 meses visitar los centros más grandes de la región, que hasta ahora, todavía he cumplido, y me quedan dos años más para seguirlo haciendo

¿Qué mensaje envía en las personas interesadas en aplicar para una visas= ?

VS- Una experiencia muy agradable dentro del consulado, tratamos de agilizar el proceso, pero igual sigue siendo un trámite. Estamos aprobando muchas visas, rompiendo records de aprobación de visa de todos los consulados; hay rumores que dicen que no estamos aprobando nada, pero eso es falso. Tenemos más visas de trabajadores de agricultores y visas de turismo, desde siempre, y más que en otros consulados. Es un proceso relativamente sencillo, y nosotros tratamos de hacerlo lo más rápido y cómodo posible; siempre y cuando podamos, nosotros con gusto aprobamos todas las visas. Para nosotros, nuestro servicio al cliente es primero.

¿Cuál es su postura con la nueva administración?

VS- Como ya lo sabes, comencé mi carrera como diplomática, mi meta es compartir la realidad que existe aquí en nogales, como lo he mencionado antes, hay relatos que no cuentan bien como es en la frontera, no he estado en todas partes, pero en el área que estoy veo una realidad que no es como la pintan. Aquí no somos ni mexicanos ni americanos, somos como una tribu, una relación cálida entre ambos países que se viven en esta frontera, y mi papel es divulgar esta información. Sé que en esta administración se divulga otro mensaje, pero yo sigo firme en seguir compartiendo la verdad de la situación en la frontera, que no es como la piensan en Washington.

¿Algún mensaje para nuestros lectores?

VS- Que sonora es un lugar fantástico y agradable, y espero muchos más americanos conozcan esa realidad, y que seguiré trabajando con el gobierno de sonora para mejorar la infraestructura en la región para mejorar la calidad de vida de ambos los ciudadanos y los turistas en la región.