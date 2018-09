Protege tu identidad

El Departamento de Ingresos le recuerda a los habitantes de Arizona que estén atentos para proteger su identidad

El robo de identidad sigue siendo un problema grave en todo Estados Unidos y el Departamento de Ingresos de Arizona (ADOR) les recuerda a los contribuyentes que estén alertas para los estafadores de robo de identidad.

Los ladrones roban identidades de diferentes maneras, incluyendo el uso de dispositivos para descremar tarjetas, el acceso a través de Wi-Fi no seguro, el robo de correo, una violación de datos o la piratería de cuentas de correo electrónico para obtener contraseñas de inicio de sesión y datos financieros. También usan esquemas de phishing o usan falsas pretensiones para obtener información personal.

Para ayudar a evitar ser víctima del robo de identidad, la agencia recomienda lo siguiente:

-No lleve identificación con su número de seguro social (SSN).

-Si alguien solicita un SSN, siempre pregunte por qué.

-Mantenga información personal y confidencial segura.

-Tomar precauciones adicionales al descartar información personal o confidencial.

-Proteger computadoras personales, teléfonos inteligentes y otros dispositivos mediante el uso de software antivirus.

-Utilice contraseñas seguras y nunca comparta.

-Verifique su informe de crédito gratis anualmente en www.annualcreditreport.com.

-Monitorice las ganancias salariales mediante el examen de su estado de cuenta de la Administración del Seguro Social.

– Nunca brinde información personal a través de correo electrónico, redes sociales o mensajes de texto y llamada telefónica.

ADOR le recuerda a los contribuyentes que el departamento nunca:

-Utilice correos electrónicos no solicitados, mensajes de texto o Medios de comunicación social para discutir su problema de impuestos personales.

-Exige el pago inmediato o los impuestos adeudados sin antes haber enviado por correo un aviso oficial.

-Pida que pague impuestos sin darle la oportunidad de cuestionar o apelar el monto indicado adeudado.

-Requiera que use un método de pago específico para pagar sus impuestos, como una tarjeta de débito prepaga.

– Amenazar con traer a la policía local u otros grupos policiales para que lo arresten por no pagar.

Si una persona recibe una llamada telefónica de ADOR solicitando información adicional, puede comunicarse con el Centro de Atención al Cliente del Departamento, Local: (602) 255-3381, sin cargo: (800) 352-4090, para confirmar que la llamada fue, de hecho, de un oficial de ADOR.

Los residentes de Arizona también pueden comunicarse con el centro de llamadas de robo de identidad del Departamento de Ingresos al 602-716-6300, sin cargo: 1-800-352-4090, o https://azdor.gov/individual-income-tax-information/identity-theft

Department of Revenue reminds Arizonans to be vigilant in protecting their identity

Identity theft remains a serious issue across the United States and the Arizona Department of Revenue (ADOR) is reminding taxpayers to be on alert for identity theft scam artists.

Thieves steal identities a number of different ways including using card-skimming devices, access through unsecure Wi-Fi, stealing mail, a data breach or hacking email accounts to obtain log-in passwords and financial data. They also use phishing schemes or use false pretenses to obtain personal information.

To help prevent being the victim of identity theft, the agency recommends the following:

-Do not carry identification with your social security number (SSN) on it.

-If someone asks for a SSN, always ask why because it is not always required.

-Keep personal and confidential information in a secure place.

-Take extra precautions when discarding personal or confidential information.

-Protect personal computers, smartphones and other devices by using anti-virus software.

-Use strong passwords and never share your passwords.

-Check your free credit report annually at www.annualcreditreport.com.

-Monitor wage earnings by examining your statement from the Social Security Administration.

-Never give personal information through email, social media or text messaging and, unless you initiated the call, never give personal information over the phone.

ADOR reminds taxpayers the department will never:

-Use unsolicited email, text messages or any social media to discuss your personal tax issue.

-Call demanding immediate payment or about taxes owed without first having mailed out an official notice. -Demand you pay taxes without giving you the opportunity to question or appeal the stated amount owed. -Require you to use a specific payment method to pay your taxes, such as a prepaid debit card.

-Threaten to bring in local police or other law-enforcement groups to have you arrested for not paying.

If a person gets a phone call from ADOR requesting additional information, you can contact the Department’s Customer Care Center, Local: (602) 255-3381, Toll-free: (800) 352-4090, to confirm the call was in fact from an ADOR official.

Arizonans can also contact the Department of Revenue’s Identity Theft Call Center at 602-716-6300, toll free: 1- 800-352-4090, or https://azdor.gov/individual-income-tax-information/identity-theft.