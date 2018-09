Los pronósticos de la semana 2 de la NFL

No pudo ser mejor el debut de los pronósticos de la NFL. Bueno, sí, pero no hay forma de quejarse tras terminar 12-3-1 en ganadores directos, 12-4 contra la línea de apuestas. Los objetivos planteados de 60% de ganadores y semana ganadora fueron superados con creces y eso que por medio punto no se cubrió la línea de los Texans y por 1.5 la de los 49ers, aunque a fuerza de ser sinceros, el ticket de Denver se cobró por medio punto.

Fue una semana muy buena, pero no sirve de mucho si no se sigue con el buen paso. Al final del día, un reloj descompuesto acierta dos veces la hora del día.

Viene la semana 2 que es bastante complicada de pronosticar, ya que se puede exagerar lo visto de una semana a la otra. Ningún equipo gana el Super Bowl tras un partido y muy difícilmente se acaba la temporada si pierdes en el duelo inaugural.

Así que procedemos con cierta calma en este análisis y vamos en busca de todavía más ganadores esta semana. Aún hay cuatro números mejores que el 12 y hay que apuntar a lo más alto, uno nunca sabe.

El ganador contra la línea de apuestas en mayúsculas. Las líneas de apuesta son de Caliente.mx a medio día del jueves.

Baltimore en Cincinnati (+1)

Este partido me va a provocar un dolor de cabeza. Equipos muy parejos, pero creo que se está sobrevalorando a Baltimore por aplastar a Buffalo, de momento el peor equipo de la liga. Los Ravens han sufrido los últimos tres años fuera de casa (8-16) y pese a la paliza, no pudieron correr el balón, lo cual creo que les va a costar el jueves ante unos Bengals que mostraron fortaleza mental para remontar ante Indianapolis. CINCINNATI (+1) 23, Baltimore 20.

Carolina en Atlanta (-6)

Otro partido que me causa dolores de cabeza entre dos equipos que son un hospital. Al final del día, creo que Atlanta tiene más opciones para evitar que esto les afecte y saldrán motivados para revertir el fracaso en zona roja en el estreno ante Philly. ATLANTA (-6) 28, Carolina 20.

Indianapolis en Washington (-6)

En el pasado reciente, los Redskins solían ser un equipo que encontraba la forma de perder, pero en 2018 han encontrado la solución a esto con Alex Smith, un QB que si bien no tiene un techo de rendimiento alto, rara vez te pierde el partido. Eso y una defensa bastante menospreciada es suficiente para iniciar 2-0. Washington 27 (-6), INDIANAPOLIS 20.

Houston en Tennessee (+2)

No confío en Marcus Mariota, menos sin Delanie Walker, y confío mucho menos en Blaine Gabbert, si por alguna razón el hawaiano no está disponible. Miami le movió la bola a los Titans y creo que Houston tiene tanto mejor ofensiva como mejor defensiva que los Dolphins, por lo que lograrán la primera victoria del año. HOUSTON (-2) 28, Tennessee 19.

LA Chargers en Buffalo (+7)

Buffalo se vio como el peor equipo de la liga, por lo cual nadie quiere apostar por ellos. No me aventuro en decir que van a ganar, pero hay cuatro cosas a su favor: (1) los equipos que se ven muy mal una semana dan el extra la siguiente, (2) los Chargers son especialistas en aplicar un ‘Plaxico Burress’ y dispararse en el pie, (3) L.A. es un equipo de la costa oeste viajando a la costa este, lo cual afecta su reloj biológico por jugar a las 10 de la mañana en su reloj, y (4) Josh Allen literal no puede hacerlo peor que Nathan Peterman. Chargers, pero sudando sangre. Chargers 23, BILLS (+7) 20.

Miami en NY Jets (-3)

Una regla de oro es no exagerar después de un partido del lunes y los Jets, que parece que acaban de ganar el Super Bowl, creen que Sam Darnold es una combinación entre Elway, Montana y Brady. Yo digo que hay que ir con calma y aunque realmente creo que sí es el QB franquicia para Gang Green, creo que el domingo reciben un pequeño golpe de realidad. MIAMI (+3) 23, NY Jets 20.

Kansas City en Pittsburgh (-4.5).

A primera vista, me extraña esta línea, pero me puse a ver que la temporada pasada, Pittsburgh recibía en casa a uno de los equipos que más lucieron en la semana 1 (Minnesota) y les ganó por 15 pese a dejar muchas dudas en su estreno en Cleveland. No creo que vayan a ganar por dos touchdowns, pero creo que lo ganan por una anotación ante un equipo contra el que Big Ben solo ha perdido una vez en su carrera. PITTSBURGH (-4.5) 30, Kansas City 24.

Cleveland en New Orleans (-9)

Los Browns le empataron a Pittsburgh y los Saints perdieron ante ‘Fitzmagic’, pero honestamente no me importa eso. Los Saints no se pueden permitir una derrota más y perdido en todo lo relativo a Tampa la semana pasada está que anotaron 40 puntos. No creo que anoten tantos ante la defensa de los Browns, pero si anotan más de 27, no hay forma en que los Browns anoten 20 para cubrir. So… NEW ORLEANS (-9) 31, Cleveland 17.

Philadelphia en Tampa Bay (+3).

Esta línea indica peligro, invita demasiado a apostar por Filadelfia. Cada año hay un equipo que uno dice WTF, ESTÁN 2-0?! Versiones 2017: Detroit y Oakland. Temerosamente confiaré de nuevo en ‘Fitzmagic’, pero un punto positivo es que la línea invita demasiado a apostar a Philly. Va a ser una tarde calurosa y húmeda en el Raymond James, que podría afectarle a los visitantes, que de por sí no se vieron del todo bien en su estreno. TAMPA BAY (+3) 24, Philadelphia 23.

Minnesota en Green Bay (-1).

Partido con un asterisco gigante por la lesión de Rodgers, pero como aún no hay señales claras de que vaya a jugar y por temor a que juegue Kizer, iremos con Minnesota. MINNESOTA (+1) 24, Green Bay 16.

Arizona en LA Rams (-13)

La NFL no es la NCAA. No es buena idea apostar a líneas tan grandes, sea quien sea el equipo, y Arizona es otro de los equipos que buscarán lavar la mala imagen que dejaron la semana pasada. Rams 30, ARIZONA (+13) 20.

Detroit en San Francisco (-6)

Detroit no gana en la casa de los Niners desde 1975. El coach de los Niners, Kyle Shanahan, ni siquiera había nacido y Matt Patricia tenía un año. Dejando atrás las efemérides, aplica lo que decía sobre Buffalo: en la NFL, salvo que ya hayan dado la espalda al coach, los equipos rebotan tras una mala actuación. Creo que eso harán los Lions tras ser humillados en Monday Night Football y será un partido más cerrado de lo que parece, aunque lo de 1975 no es de a gratis. San Francisco 27, DETROIT (+6) 23.

Oakland en Denver (-6)

Denver tiene con qué emular el plan de juego con el que los Rams dominaron a los Raiders el lunes y subir a Mile High es algo complicado, más si no puedes presionar al mariscal rival. Denver 28 (-6) , OAKLAND 20.

New England en Jacksonville (0)

A menos que los Patriots entreguen demasiadas veces el balón, no veo cómo los Jaguars, sin Fournette, puedan mover el balón ante una renovada defensa de Belichick. Y principalmente, me niego a elegir a Bortles sobre Brady. NEW ENGLAND (0) 23, Jacksonville 16.

NY Giants en Dallas (-3)

Defensivas que están volando bajo el radar en parte porque sus ofensivas son una tragedia. La diferencia será quien limite los errores y aunque Eli suele ser una bomba de tiempo en este tema, creo que ‘Snacks’ Harrison y compañía limitarán por tierra a los Cowboys y harán lo suficiente como para llevarse el partido. NY GIANTS (+3) 19, Dallas 17.

Seattle en Chicago (-3.5)

No confío aún en Trubisky como para tomarlo como amplio favorito, pero las bajas de los Seahawks me impide elegirlos directo. Ese medio punto puede ser la diferencia. Chicago 23, SEATTLE (+3.5) 20.