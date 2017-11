WARNING SCAM ALERT

BBB ADVIERTE: ESTAFAS DURANTE LOS DÍAS FESTIVOS

Santo Claus, no es el único que sabe quién se porta bien o mal. Su Better Business Bureau sirviendo al Sur de Arizona advierte a los consumidores de las estafas comunes durante los días festivos.

Tenga cuidado cuando compra en linea. La mayoría de los comerciantes tienen lectores para las tarjetas con chip y por eso el fraude en las tiendas a disminuido. Por este motivo los estafadores han cambiado sus esfuerzos a las compras en línea. Use su tarjeta como crédito no débito cuando compre por internet y únicamente use sitios de web seguros. Asegúrese de que los sitios que visite tengan https en la dirección o URL. La “s” es la indicación de que el sitio de web es seguro.

Páginas de internet imitadoras. Asegúrese de únicamente usar sitios de web legítimos. Tenga cuidado con URLs que usan nombres de marcas reconocidas, pero con palabras o nombres adicionales.

Notificaciones de envío falsas. Estas incluyen documentos adjuntos o links a sitios web que descargan software malicioso a su computadora. Este software puede robar su identidad o contraseñas.

Tarjetas Electrónicas. Estas tarjetas son divertidas, pero debe proceder con cuidado. Dos señales de alerta son: no reconocer el nombre de la persona enviando la tarjeta y las tarjetas que piden que comparta su información.

Cartas de Santa Claus: Muchas compañías confiables ofrecen cartas encantadoras y personalizadas de Santo Clos. Los estafadores imitan a estas compañías para obtener información personal. Visite bbb.org para verificar que las compañias son legítimas.

Estafas de emergencia: Tenga cuidado si le hablan pretendiendo ser un familiar o un ser querido que estuvo en un accidente o está hospitalizado. Nunca mande dinero al menos que pueda confirmar que es verdad.

Organizaciones sin fines de lucro falsas: Todos queremos ser generosos durante los días festivos. Los estafadores se aprovechan de nuestra bondad y solicitan donaciones por medio de correos electrónicos, redes sociales incluso hasta por mensajes de texto para organizaciones de caridad falsas. Asegúrese de visitar give.org antes de donar.

Trabajo de temporada: Los comerciantes y servicios de entrega siempre necesitan ayuda adicional durante los días festivos, pero tenga cuidado con las solicitudes de trabajo que le pidan compartir información personal en línea. Aplique en persona o vaya al sitio de web de la compañía para averiguar si están contratando.

Al momento de pagar: Sea precavido cuando alguien le pide que haga su pago por medio de tarjetas prepagadas , tarjetas de regalo o transferencias electrónicas. Estas formas de pago no pueden ser rastreadas y una vez completado el proceso no puede ser anulado.

Tarjetas de regalo gratis: Cuantas veces no vemos anuncios emergentes ofreciendo tarjetas de regalo gratis. Esto solo es una táctica para obtener su información.

Intercambio de regalo por medio de las redes sociales: Suena como un buen trato; compre un regalo y le regresan 36 regalos. Esto únicamente es una variación de un sistema piramidal, el cual es ilegal.

Para más información sobre estafas locales o para reportar una estafa visite el ScamTracker de BBB (bbb.org/scamtracker). Si tiene alguna pregunta no dude en contactarnos al (520) 345-5850 o por correo electrónico ayuda@tucson.