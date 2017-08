MATRIMONIO “ARAIZA-CARRAZCO”

Por Angel Gallardo – Valenzuela

Comencemos con el hombre de la casa (sin albur), su nombre LUCIANO OSCAR ARAIZA ARIAS ) “El Chano o el Gallina” apodos que le vienen desde su niñez….. Sus padres fueron; ANTONIO ARAIZA NAVIDAD el verdadero “gallina” y MARIA LUISA ARIAS, quien tiene una hermana llamada MARIA DOLORES ARAIZA DE FLORES….. Su padre en los años cuarentas andaba conduciendo las famosas diligencias que corrían Agua Prieta, Cananea, Magdalena, Santa Ana, Altar y Caborca, precursoras de Transporte Norte de Sonora. (Fueron algunos dueños entre Otros el ampáyer de béisbol Valdemar Matrecitos y el bombero atómico Don Chico Fernández),

Cuando se fusionaron se convirtió en chofer de esta empresa, fue uno de los pioneros junto Con Oscar e Ignacio y un primo de Roberto Nava Plaza, que atravesaron el desierto de Altar Hacia B.C. sin haber camino, después trabajo en el Banco y en la Carretera, al final durante algunos años estuvo de chofer en la Nissan….. Su madre únicamente se dedico a ser ama de Casa… .. Ahora vamos con Luciano, Oscar, Chano o Gallina, sencillamente le llamaremos “Chano”, nació en 1940, no sé dónde estudio posiblemente en el Colegio Fenochio, a lo mejor es autodidacta se expresa bien tiene una plática fluida…. Tenía catorce años cuando ya era chofer de Don Juan Ramos (hombre dedicado a frutas y verduras), de ahí con Francisco “Chino” Lopez Quintero, con Mario Félix Loustaunau, Enlatado de Carnes Baratas para el Pueblo (Son. Sin.Chih. Y B.C.), en 1977, Marco Antonio Galindo Abril y el, financiaron dos Camiones Ford (tronaron por inexperiencia empresarial), después lo vemos como tráilero de la Enlatadora, luego con Sesteaga y Federico “Lico” Mendez de Santa Ana, al rato lo vemos con José Guillermo “Bari” Hopkins (Rancho Misión Viejo), Compro un rabón Ford 1977 y lo opero (1981-1983) y lo vendió para construir la Casa donde vive la familia, estuvo como cruzador (Sonora-Arizona), Nacional Financiera de Hermosillo, le financio un tráiler para transportar tomate de Chula Vista, San Diego, CA a Cd. Juarez, Chihuahua….. Por presión de la familia dejo de viajar hace diez años,

actualmente lo contratan como chofer para viajes cortos y vende refacciones de todo tipo….. Dice que siempre ha pertenecido al PRI., fue Presidente de la Unión de Camioneros adherida a la CTM., no cambia de color, porque hoy no hay a quien irle todos los partidos son un desastre

(¿será? ). Recuerda con mucha nostalgia a sus compañeros del mismo dolor Oscar Islava Dojaquez, Juan Nava, Marco Antonio Galindo Abril, Daniel Valenzuela, Manuel “Chapo” Rentería, “Güero” Miranda, Manuel Gastelum, Manuel Valencia y Francisco “Cachoras” Siqueiros….. Amigos de toda su vida del barrio “La Industria y del Cerro”, Ángel, Pablo y Julián Espinoza, Roberto Villa “Seis Dedos”, Rene Robles, Don Pancho Durazo, Gerardo “El Cibulo” Ibarra, sin olvidar a MANUEL “EL BOTETE” LOZANO ALCALA, un paréntesis especial: (Este hombre que diariamente lo vemos conduciendo un triciclo cerca de los noventa años, es cargador/estibador desde los años cuarentas y todavía ahí está, también incursiono como boxeador en los cincuentas en la Arenas de Box “La Pasadita” de Prospero Peral y Tapachula del Chino Damián y Hector Perez Figueroa, Manuel ha sido un Hombre vertical, honrado y apreciado por todo mundo, excelente jefe de familia y amigo a Carta cabal, creo…. A lo mejor merece un Homenaje por edad o su resistencia “ocho décadas”, ya sea por su organización o por las Autoridades Municipales)…..Ahora vamos con Norma de Guadalajara….. Precisamente responde al nombre de SOCORRO NORMA CARRAZCO LEAL DE ARAIZA (3-16-42)….. Ella, es hermana del reconocido Maestro jubilado José Luis Carrasco Leal, sus padres fueron Gerardo Carrasco Meza falleció a los 77 años y Guadalupe Leal Ibarra a los 55. Su papa volvió a contraer nupcias con la Prof. Francisca “Panchita” Valenzuela Del Colegio Fenochio, cuando joven trabajo en la tienda de Salvador Navarro (hermano de Leovi, Juan y Ma. Jesús de Munoz), dulcería del Cine Eden (hoy MC) Donde se presentaron entre otros Pedro Infante, Emilio Tuero (el barítono de argel),

Etc., Enlatadora, Gasolinera del Loco David, Frigorífica en Guaymas, allí tuvo una carnicería y fue de Servicios Municipales….. Siempre quiso conocer La Paz,

B.C. y cuando la conoció le pego un infarto y murió….. Norma estudio en el Colegio Católico y Sec. # 3, entro a trabajar en 1956 a los 14 años en la CFE y

duro hasta 1968, fecha en que se caso (6-22-68) tocándole presidir la ceremonia

A l Juez de lo Civil Luis Gallardo Valenzuela….. Ella y su esposo procrearon a

Maria Guadalupe, Norma Fabiola de Homero Romo, Reyna Altagracia de Perez,

Oscar Manuel casado con Hosman Leiga y Miguel Antonio casado con Maria Magdalena Montijo…Además de su mama tuvo de familiares a Felipe, Pepe, Amparo, Alicia, Eloina y Máxima. Al casarse únicamente se dedico a sus hijos y ser ama de casa (cocina, envasa, teje y en su tiempo libre es enfermera)….. Por supuesto tuvo Muchas amistades unos ya se fueron y otros aun viven, como Oscar, Bertha Julia Y Blanca Talamante, Cristina Flores, Alejandra Moreno, Maria Amparo Vélez, Toneta del Castillo y toda su parentela Sotelo-Leal….

Tengo dos anécdotas una del Gallina viejo y la otra del Chano: La primera

cuando fue presidente Gerardo “Chichi” Nava se efectuaron las primeras fiestas

Patrias en el Palacio Municipal, comisionaron al Gallina para tirar los cohetes

desde el techo del Banamex, con un cigarro los prendía y BOOM!!.. pero una de

esas tiro el cigarro y se quedo con el cohete volándole parte de la mano….. En

aquellos tiempos venían constantemente las Caravanas Coronas al Cine Central,

en una de ellas venia el gran hipnotizador el Prof. Luis de Alba, pidió subieran al

templete algunas personas fueron como veinte, recuerdo a Ruben Nubes, Leovi,

Aida Carranza de Gastón Moreno y el Chano, efectuó con ellos una serie de

suertes bailaron, lucharon, discutieron, cantaron, etc., al final los despertó

algunos lo hicieron inmediatamente otros tardaron un rato, pero el Chano duro

tres días dormido (para ripley), esto sucedió en 1957….. Posiblemente haya personas que se acuerden de la cantina “El Molino Rojo”, algo semejante (al Moulin Rouge Parisino y al Paris Olympia de la belle Epoque, construido en 1889 por su dueño Josep Oller, la Torre Eiffel se edifico en igual fecha)….. Nuestro Molino se encontraba ubicada en la esquina sur-oeste de la Plaza Juarez, este negocio fue construido cuando era un lote baldío, en 1937 siendo Presidente Municipal el Sr. Ignacio Hopkins Serrano construyo la plaza fue como quedo adentro del cuadro, todavía en los cincuentas allí estaba, en la parte de atrás se ubicaban el Correo (después El Oasis), casa de la familia Vélez, cantina del Charro Quiroz y hermanos Gastelum (después peluquería de Ricardo Agá y Melesio Rios Lara), Romeo Moreno, Arena de Box “Sonora” y Ferretera de Sonora, a la Izq. se encontraba el famoso Centro Mercantil (hoy Cervecería Corona)….. Al final aparecerá una foto algo antigua del molino los que aparecen en ella a todos los conocí, por lo tanto, se los describo: De Izq. a Der. En el primer arco esta el Zurdo Sandoval (mesero y cantante), segundo arco esta Santiago “Chile Verde” Barragán y Antonio “El Gallina” Araiza Navidad, tercer arco esta Jesús “El Carretas” Castillo y el dueño de dicha propiedad Don Alfredo Chavarin, por supuesto todos pasaron a mejor vida..

Para terminar el Chano y Norma le envían a todos los Magdalenenses el siguiente mensaje: Ojalá siempre tengan salud trabajo y una vejez feliz, cuidando a su familia con mucho amor…. Heyyyyy que tal!

Gracias, por su tiempo…

Comentarista: Ángel Gallardo V.

Info@newsazb.com