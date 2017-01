!Cuéntame tu Historia! Tell us Your Story!

Estimados lectores, es un poco complicado hablar de este personaje, que para mi punto de vista es todo un erudito en la materia de educación, relaciones internacionales, derechos humanos y sin duda las causas humanitarias. Estoy hablando nada más y nada menos del Dr. Ricardo Castro Salazar.

Ricardo, es nativo de Cd. Obregón, Sonora y ciudadano del mundo. En esta recopilación de información, les vamos a compartir el Ricardo en lo personal y el lado profesional; siempre creo que es muy importante mostrar las diferentes facetas de nuestros personajes.

Ricardo Castro Salazar, es un ejemplo a seguir, ya que su trayectoria desde pequeño, indicaba que el sería un triunfador y así ha sido. Él dice que …. “Desde que tengo memoria. Los sueños y los ideales cambian conforme crecemos, pero la mejor forma de realizar los sueños es despertar y trabajar incansablemente”. Así que él siempre se preparó desde su adolescencia y ha llegado a alcanzar sus sueños en los Estados Unidos, específicamente aquí en Tucson, AZ. ¡Pero de igual manera el haber estudiado y viajado por diferentes países del mundo lo han hecho la persona y profesional que es hoy en día! Ricardo curso sus estudios en: Instituto Tecnológico de Sonora; Universidad La Salle, Universidad de Arizona; Universidad de Ámsterdam; Universidad de Durham, Inglaterra.

A la vez sus credenciales lo avalan por si solo; él ha laborado y participado en diferentes áreas de la educación, gobierno mexicano en el exterior por nombrar algunos, así como premios y reconocimientos que ha recibido a través de los años: Ha sido Consejero para el Gobierno de México a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos del Consejo Consultivo del IME. En el 2015, la Universidad de Arizona me distinguió con el premio a la Excelencia en la Educación Global; El mismo año LULAC me distinguió en su Convención Nacional con el Premio por Labores Humanitarias. Inició su trabajo en el área internacional en 1994, aunque posteriormente fue profesor en tres áreas diferentes, director del área de negocios, asistente ejecutivo del rector y decano. En 2014 trabajó en diversos proyectos internacionales con el Dr. Lee Lambert y, en enero 2015 asumió el puesto de Vicepresidente para Desarrollo Internacional de Pima Commnunity College en Tucason, AZ. Ricardo tiene a cargo tres diferentes áreas que cubren diversas funciones en el área internacional: International Programs and Recruitment (Programas y Reclutamiento Internacionales), Student Services and Global Engagement (Servicios Estudiantiles y Enlaces Globales), y el área de International Admissions, Compliance and Operations (Admisión Internacional, Cumplimiento de Regulaciones y Operaciones). Un total de 8 personas están a cargo de las operaciones en las áreas mencionadas, las cuales abarcan todo el Distrito. El impacto que ha tenido el liderazgo de Ricardo y su equipo desde que inicio ha sido de verdad increíble. Ricardo organizó el Internationalization Taskforce (Grupo de trabajo para la internacionalización de Pima CC). En dicho grupo participaron administradores, instructores, el personal y estudiantes de PCC, también en él participaron miembros de la comunidad de Tucson, el gobierno de la Ciudad y el gobierno del condado, lo cual formó un equipo de trabajo de 84 miembros. El grupo identificó metas estratégicas y objetivos en siete dimensiones de internacionalización. Actualmente, Pima Community College, recibe alrededor de estudiantes que representan a 44 países del mundo, aquí en Tucson, ¿lo pueden creer?

Bajo el liderazgo del Rector Lambert y Dr. Casto-Salazar, PCC recibió 48 becarios del programa SEP-Bécalos Santander en el otoño 2014, 58 estudiantes en el otoño 2015, y 69 estudiantes en el otoño 2016. También PCC ha recibido tres grupos de estudiantes y profesores que participan en el programa Proyecta 100,000 para un total de 52 estudiantes. PCC ha trabajado por dos años consecutivos con el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) para un entrenamiento llamado Programa Internacional de Desarrollo Professional para Catedráticos, el cual comprende clases de inglés, temas de pedagogía y actividades culturales. Un total de 26 profesores han participado en este programa. Por otra parte, seis estudiantes de PCC están participando en un programa de intercambio en Zhuhai City Politechnic College en Zhuhai, China.

Algunas preguntas personales que le hicimos a Ricardo y conozcan un poco más de el:

Cuáles son algunos de sus intereses personales, pasatiempos o actividades de diversión para usted? Excursionismo, acampar con la familia, lectura socio-política, conocer nuevas culturas, explorar el arte culinario de otros países.

¿Quién(es) considera un modelo(s) a seguir? Benito Juárez, Mahatma Gandhi y

Nelson Mandela, por su enorme determinación y visión a pesar de enfrentar grandes retos.

¿Cuáles son sus metas profesionales? En lo personal, ser un ejemplo de liderazgo educativo global. En lo institucional, expandir ampliamente el posicionamiento de Pima College como una institución educativa de prestigio internacional.

En su vida personal, fuera del trabajo, ¿cuáles son sus metas importantes? Cuando hacemos lo que nos gusta, siempre hay conexiones entre lo profesional y lo personal. Por ejemplo, mi esposa y yo planeamos escribir un libro juntos. También deseamos inculcarles una educación internacional y multicultural a nuestros hijos.

Tiene supersticiones o rituales de rutina para preparase antes de su trabajo o algún proyecto? No tengo supersticiones. Soy un iconoclasta. Sin embargo, sé por experiencia que una esmerada preparación es la clave del éxito en cualquier tarea que emprendamos.

¿Hay algo, que quizás mucha gente no sepa de usted? Me gusta mucho el arte en sus diferentes manifestaciones y yo practico la escultura.

¿Pudiera compartir alguna ocasión especial en su vida o algún recuerdo favorito? Mis mejores recuerdos son personales y generalmente en el entorno familiar.

Si pudiera ser alguien más, ¿quién sería y por qué? Sería Carlos Fuentes o Eduardo Galeano, por haber sido grandes escritores contemporáneos que admiro.

¿Cuál es su tesoro más valioso? Mis hijos.

¿Tiene habilidades o pasatiempos que normalmente nadie sabe? Me gusta jugar ajedrez con mi hija.

Si no ejerciera su profesión; ¿qué le gustaría hacer en su lugar? Ser investigador y escritor de tiempo completo.

¿Quién es tu mentor (a)? Mi principal mentora fue la Dra. Adela Allen, ex Vicepresidenta para Relaciones Hemisféricas de la Universidad de Arizona.

¿Le gusta cocinar, jugar golf, béisbol, etc.? ¿Tiene un platillo favorito? ¿Quizá algún consejo? Me encantan las cocinas tailandesa e hindú, pero entiendo que debemos alimentar también el espíritu y el intelecto para lograr una vida plena.

¿Qué consejos le daría a las nuevas generaciones o personas que estén interesados en abrir su propio negocio? La “suerte” favorece a quienes están mejor preparados para recibirla. En realidad, es la preparación, el trabajo arduo y la perseverancia lo que nos conduce al éxito.

Como ven, quisimos compartir con todos ustedes esta entrevista con el Dr. Ricardo Castro Salazar, sin duda un triunfador, un hombre de familia, ciudadano del mundo, siempre apoyando a su gente y enfocado en la educación de los jóvenes que son el futuro de cualquier país.

Es sin duda para mí un privilegio, poder plasmar un poco de la vida personal y profesional de este personaje, del cual sería imposible escribir todas sus anécdotas, lo cual sería imposible por la trayectoria y experiencia de este protagonista.

Quiero agradecer Al Dr. Ricardo Castro Salazar por todas sus atenciones para la realización de esta entrevista, así como a su mano derecha Yvonne A. Perez M.A. (Program Coordinator, International Development). Mi Agradecimiento a ambos por siempre apoyar a nuestra comunidad y región. Sin duda Ricardo, ¡es un ejemplo a seguir y un orgullo Hispano!

