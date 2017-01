Enero, ¿Propósitos de Año Nuevo u Objetivos?

Establecer propósitos de año nuevo es una celebración muy antigua. Un propósito de año nuevo muy popular entre las babilonias era devolver herramientas agrícolas. En los romanos era pedir perdón a sus enemigos. Los propósitos y tradiciones varían de una cultura a otra. Por experiencia propia, como latina les puedo decir que muchas veces nuestros propósitos de año nuevo se quedan en buenos deseos o promesas a nosotros mismos que no cumplimos. En ocasiones nos engañamos a nosotros mismos estableciendo estos propósitos de año nuevo. Por años he escuchado gente establecer los mismos propósitos año tras año. Entre los más comunes esta hacer ejercicio, dejar de fumar, ahorrar, dejar de tomar refrescos, etc.

Uno de los retos con los propósitos de año nuevo es que se establecen muy informales sin ser específicos, sin establecer fechas para lograrlos. Los propósitos no son muy concretos y muchas veces no son medibles. Hoy les propongo que si ustedes tienen por experiencia el no cumplir con sus propósitos de año nuevo se tomen el reto en hacer las cosas diferentes. Este año cambiemos de estrategia y establezcamos objetivos o metas.

Que les parece la idea de establecer solo tres objetivos o metas y enfoquémonos en ellos hasta lograrlos. Hagámoslos específicos, medibles, realistas, activos, basado en resultados y con una fecha específica para lograrlos.

Ejemplo de una meta específica: Para el 31 de Julio del año 2017 habré ahorrado $2,000.00. Esta es una meta/objetivo medible la cual contiene una cantidad que puede ser medible mensualmente si lograremos alcanzarla. De enero a julio tenemos siete meses en los que debemos ahorrar $285.71 cada mes. Esta meta es medible si podemos y tenemos la capacidad de ahorrar el $285.71 mensual o los $2,000.00 al final de los 7 meses. En la forma que establecimos la meta nos lleva a tomar acción y cumplir la meta u objetivo. Esta meta está enfocada en el resultado no en los pasos que debemos seguir para cumplirla. Tiene una fecha definida para alcanzarla, la cual en este caso es el 31 de julio del año 2017.

Es recomendable buscar apoyo para cumplir los objetivos. Si tiene una pareja invítele a participar con usted. Algún amigo/a que ambos se apoyen en el cumplimiento de sus metas u objetivos. Es importante establecer nuevos hábitos por eso sugiero que comencemos con tres metas y que nos enfoquemos en lograrlas. Una vez establecidos los nuevos hábitos se nos hará fácil y lo incorporaremos a nuestro estilo de vida. Espero que tomen este reto conmigo y que el propósito de año nuevo sea establecer tres objetivos y darles seguimiento hasta cumplirlos. ¡Mucha suerte!

No dudes en comunicarte si tienes preguntas o comentarios respecto a cualquier tema escrito por mí. Aprecio la crítica, creo que es lo que me dará el crecimiento profesional así que si tienes alguna por favor también es bienvenida.

