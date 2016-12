Tenemos nuevo Presidente Electo ¿Ahora Qué?

BY Liz Rábago,

Chief Operating Officer,

YWCA Southern Arizona,

Lrabago@ywcatucson.org

520-884-7810 ext. 113

He estado siguiendo muy de cerca nuestras últimas elecciones presidenciales. Tenemos ya un presidente electo y yo tengo muchas preguntas ¿Y Ahora qué? ¿Qué es lo que nuestra comunidad Hispana hará en esta administración? ¿Cuántos miembros de nuestra comunidad se identifican con el nuevo líder de este país? ¿Quiénes estamos o no contentos con estos resultados?

He visto gente con una gran incertidumbre tratando de figurar como gobernara esta nueva administración. También he sido testigo de gente que dice que nos hacía falta un cambio y nuevos retos ya que estábamos en una zona de confort y no había crecimiento como país. Lo que si se es que en enero del 2017 tendremos a un líder que gobernara nuestro país de acuerdo a sus principios, valores y creencias. Aquí es donde yo sigo teniendo más preguntas ¿Permitiremos que un nuevo líder determine quienes somos? ¿Cómo me voy a involucrar ahora en la nueva administración para asegurarme que las decisiones se tomen de acuerdo a mis principios, valores y creencias?

Mi opinión y respuesta muy personal es que el nuevo líder no determinara la persona quien yo soy ahora. No representa ni mis principios, ni mis valores, ni mis creencias. Como mexicanos o hispanos traemos la fuerza y el empuje por dentro. Se necesita mucho más que eso para que nosotros nos demos por vencidos. Les propongo que hoy más que nunca caminemos con la frente muy en alto y representemos nuestra cultura y valores.

Todos debemos estar jugando en un mismo equipo y con la camiseta bien puesta. Estamos jugando a ganar tanto el éxito propio como el de este país. Si estos resultados electorales no fueron de tu agrado, no dejemos que esta decepcionante jornada electoral nos baje los ánimos, ni destruya los sueños por los que emigramos a este país. Y si fueron de tu agrado, te felicito estoy segura que nos enseñaras a trabajar juntos en el mismo equipo para lograr nuestra meta. La meta de seguir siendo un país de oportunidad para todos sin excepción alguna. Esto nos permitirá vivir en abundancia a todos en este país. Hagamos el propósito de jugar limpio y tener un equipo unido para el beneficio y bienestar de todos. Y si esto no es posible para algunos de ustedes. Se les respeta su opinión y solo me queda pedirles reflexión en cómo este país ha logrado mantenerse en los lugares y posiciones que lo ha hecho. ¿Qué es lo que lo ha hecho lo que es hoy?

No dudes en comunicarte si tienes preguntas o comentarios respecto a cualquier tema escrito por mí. Aprecio la crítica, creo que es lo que me dará el crecimiento profesional así que si tienes alguna por favor también es bienvenida.